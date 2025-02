Lanazione.it - Vezzano, spunta una nuova antenna: scatta la petizione dei residenti

Ligure (La Spezia), 17 febbraio 2025 – È partita unacontro l’installazione di un’a pochi metri dal centro storico e dal cimitero asuperiore. Pochi giorni fa gli abitanti hanno visto posizionare un cantiere e una ruspa movimentare terreno. Avvicinati alle reti hanno avvistato un cartello di inizio lavori, su un terreno privato. E si è scatenata la preoccupazione. La strada in questione è la stretta via della Stazione, e il terreno dove verrebbe posizionata l’si trova già vicino ad un traliccio dell’alta tensione. Ihanno intenzione di costituire un comitato e di portare all’amministrazione comunale un appello perché li sostenga in questo percorso che potrebbe durare mesi. Partono da una raccolta di firme, i fogli sono in tutto il paese. “Al fine di contestare l’installazione di un’per la telefonia mobile sul terreno di San Siro, in prossimità del cimitero.