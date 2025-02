Ilfogliettone.it - Vertice di Parigi: l’Ue discute di sicurezza e Ucraina. E a Riad, vertice Usa e Russia

Oggi, lunedì 17 febbraio 2025, il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà all’Eliseo uncruciale per il futuro dellaeuropea e della situazione in.Al centro delle discussioni ci saranno i principali capi di governo europei, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca. Confermata la partecipazione della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e del segretario generale della Nato.L’obiettivo delè chiaro: avviare consultazioni tra i leader europei per costruire una strategia comune che possa garantire ladel continente e contribuire agli sforzi di pace in.Ue e Usa: una visione divergente?Ilno si colloca in un contesto geopolitico complesso, dove le posizioni degli Stati Uniti e dell’Europa appaiono a tratti divergenti.