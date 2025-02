Lettera43.it - Vertice d’emergenza a Parigi: i dubbi di Meloni sul summit voluto da Macron

Leggi su Lettera43.it

La premier Giorgianon ha ancora deciso se parteciperà di persona o in videochiamata alsulla sicurezza europea a, convocato dalla Francia per lunedì pomeriggio. Pare infatti che la presidente del Consiglio sia scontenta del formato scelto da Emmanuelper il, dalla selezione dei leader fino alla decisione di ospitarlo a, inoltre, si trova in una posizione delicata per via della sua vicinanza a Donald Trump, e potrebbe mantenere un profilo basso per non compromettere il ruolo di mediatrice tra gli Stati Uniti e l’Unione europea con un’iniziativa che, secondo Palazzo Chigi, potrebbe accelerare le frizioni.Il governo italiano avrebbe preferito un Consiglio europeo straordinario Come riportato da Repubblica, la premier ha espresso perplessità sul formato delper l’assenza dei Paesi baltici, direttamente coinvolti nel conflitto ucraino.