Verso Milan-Feyenoord Sérgio Conceição esclude ancora Christian Pulisic

In vista della sfida tra, misterè intenzionato adre per la terza partita.Due giorni e mezzo di riflessioni. Uno è già passato, l'altro, probabilmente quello decisivo, sarà oggi,deve decidere quale formazione mandare in campo nella sfida di San Siro contro ilper provare l'assalto agli ottavi di finale di Champions League.Nella partita d'andata in Olanda, il tecnico portoghese aveva schierato i "Fantastici 4" ma l'esperimento non ha dato i frutti sperati e i rossoneri sono usciti sconfitti nella sfida del de Kuip. Per questo motivo il tecnico portoghese sembra intenzionato a mettere i fantastici 4 solo a partita in corso.rinuncia ai fantastici 4? Contro il, a restare in panchina sarà, alla terza panchina nelle ultime 4 partite disputate dai rossoneri.