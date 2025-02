Dailymilan.it - Verso Milan-Feyenoord, Sergio Conceiçao è in Portogallo: parla Zlatan Ibrahimovic. Il motivo

In vista diil tecnico rossoneronon parlerà visto che si trova in, lo farà.Ildeve rimediare alla sconfitta nella gara d’andata di Rotterdam contro il, le prestazioni degli attaccanti in Olanda non sono state all’altezza e anche Mike Maignan ha qualcosa da farsi perdonare.per cui servirà una serata da vero Diavolo, tutti i giocatori sono chiamati a mostrare l’orgoglio rossonero mostrando quanto valgono veramente.Il Diavolo si prepara a ospitare gli olandesi a San Siro, si parte dall’1-0 delmaturato a Rotterdam. Ma nella conferenza stampa di vigilia della sfida dei play-off di Champions League il tecniconon parlerà. Ad andare davanti ai giornalisti sarannoe il difensore centrale Fikayo Tomori.