Sport.quotidiano.net - Verso la sfida di sabato in Veneto. Il duo Bozhanaj e Battistella per sostituirlo. Mandelli ha anche un’altra opzione: Kamate

Certo che pensare all’intera prestazione di Genova e al secondo tempo con lo Spezia, un po’ fa strano. Soprattutto se si pensa che tra un evento e l’altro erano trascorsi solo sette giorni. Sette giorni e 45 minuti per essere precisi, perché nemmeno l’approccio dial Braglia è stato dei migliori ma squadra seria e caparbia è colei che riescea rimediare in corso agli errori e quindi, come si è detto, quel punto rientra di diritto nella categoria ’punti preziosi’. Tuttavia, dormire sonni tranquilli non è ancora una. A Cittadella il Modena si giocherà una buona fetta di relax futuro, considerato il calendario: Cosenza in casa il 2 marzo e poi la doppia trasferta consecutiva campana con Salernitana e Juve Stabia tra l’8 marzo e il 15. Si capisce in automatico quanto sia significativo il periodo che verrà.