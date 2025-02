Movieplayer.it - Venom: The Last Dance, ecco perché in 4K UHD la fine della trilogia è ancora più spettacolare

Leggi su Movieplayer.it

Il terzo capitolosaga con Tom Hardy e l'irriverente simbionte è arrivato in homevideo con tante edizioni targate Eagle. Vi sveliamo i segreti di quella tecnicamente più eccellente, con un sontuoso 4K UHD, un audio travolgente e buoni extra. Il terzo capitolo del cinecomic dallo spirito scanzonato sulle avventure di Eddie Brock e del simbionte, completa lain modoe rocambolesco, e già solo per questo meritava un trattamento homevideo di tutto riguardo. Missione compiuta: Theè un vero show audio-video da non perdere anche sul divano di casa, anzi nel prodotto di maggior eccellenza sul pianoqualità tecnica si rivelapiù. E non a caso appena uscito è già schizzato in vetta alla classifica di vendite homevideo.