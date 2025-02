Biccy.it - Vendite dei singoli di Sanremo 2025, cifre e confronto con il 2024

Come succede ogni anno, i brani del Festival dihanno già iniziato la scalata in tutte le classifiche, colonizzando la top 20 della Fimi (qui per tutte le posizioni). Ma andiamo a vedere quante sono state lefino ad oggi. Il portale Libera la Musica ha pubblicato i dati aggiornati al 15 febbraio, il giorno della finale e se fino a venerdì a dominare era Settembre con Vertebre (avvantaggiato dal fatto che la sua canzone è stata pubblicata mesi fa), adesso Olly ha effettuato il sorpasso.I dati deidel Festival di.Balorda Nostalgia di Olly è il singolo più venduto con 42.658 copie, segue Settembre, poi Battito di Fedez con 36.656, fuori dal podio Damme Na Mano di Tony Effe (seriamente?) e solo quinta La Cura Per Me di Giorgia. Al sesto posto c’è Achille Lauro con Incoscienti giovani e dopo di lui Rose Villan e poi Bresh.