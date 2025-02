Urbanpost.it - Vendere casa: ecco perché è importante trovare l’agenzia immobiliare giusta

La vendita di un immobile richiede tempo e attenzione. I passaggi da seguire per chiudere una compravendita in tempi accettabili, ottenendo un guadagno adeguato, sono numerosi e richiedono una buona dose di esperienza. È proprio per questo motivo che, sebbene sia possibile fare tutto da soli, è sempre consigliabile appoggiarsi a un’agenziaun’agenzia affidabile, attiva nella propria zona, è diventato, con l’avvento del web, piuttosto semplice. Se ad esempio la proprietà è situata nel comune di Firenze, è sufficienteun’agenziasul territorio tramite piattaforme dedicate. In questo modo si può avere subito a disposizione una lista dei professionisti e delle aziende attive nel capoluogo toscano.Agenzia: di cosa si occupaLe agenzie immobiliari svolgono unruolo di intermediazione tra il venditore di un immobile e i potenziali acquirenti.