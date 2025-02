Ilrestodelcarlino.it - Vede la polizia, inizia a correre e viene fermata

lae per evitare il controllo si mette a. Il tentativo di farla franca, per una ragazza di 23 anni, è durato poco sabato sera. La giovane si trovava in un vicolo del centro quando ha notato la presenza dei poliziotti che si trovavano in città per controlli mirati. Ha cambiato strada velocemente ma gli agenti l’hanno vista e così si sono messi a seguirla fino a bloccarla. La ragazza aveva un piccolo quantitativo di droga, 0,6 grammi di hashish. La sostanza stupefacente era nascosta nella borsetta. La 23enne è stata denunciata e per possesso di droga. Nel fine settimana la questura, d’intesa con la prefettura, ha effettuato i controlli del territorio che hanno portato all’identificazione di 54 persone di cui 12 con precedenti penali. Tra i soggetti controllati c’è stato anche uno bengalese di 28 anni che non era regolare in Italia.