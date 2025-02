Romadailynews.it - Vaticano: quadro clinico Papa Francesco complesso, degenza ospedaliera piu’ lunga

I risultati degli accertamenti effettuati anei giorni scorsi e nella giornata odierna presso il poliGemelli di Roma “hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia. Tutti gli accertamenti effettuati sino a oggi sono indicativi di unche richiedera’ unaadeguata”.E’ quanto riferisce una comunicazione della Sala Stampa della Santa Sede che aggiorna sulle condizioni di salute di, ricoverato dallo scorso venerdi’ 14 febbraio nel PoliGemelli.L’umore del“e’ buono”, ha fatto sapere il portavoce Matteo Bruni ai giornalisti riuniti in sala stampa vaticana, ai quali ha riferito che comunquela scorsa notte, la terza in ospedale, “ha riposato bene, una notte trascorsa tranquilla e stamattina ha fatto colazione come nei giorni precedenti”, dedicandosi pure alla lettura di alcuni quotidiani.