Vasco Rossi, cofanetto speciale con francobollo e moneta dedicata ad ‘Albachiara’

Bologna, 17 febbraio 2025 – In occasione delordinario appartenente alla serie tematica ‘le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano’ dedicato al Festival della Canzone italiana – Festival di Sanremo, Poste Italiane ha voluto omaggiare la Canzone Italiana con undi pregio filatelico dedicato. All'interno si trova un vinile numerato contenente alcune delle canzoni più rappresentative di, tra cui la leggendaria, e brani come ‘Io non so più cosa fare’, ‘La strega’, ‘Quindici anni fa’, ‘Va bè’, e il folder realizzato per l’emissione del. Laad Albachiara L’elemento più prezioso è però lain argento dal valore di 5€, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,proprio a. Su un lato è rappresentato il testo del brano, mentre sull’altro lato è raffigurata una ragazza che cammina per strada con in mano alcuni libri e una mela, immagine ispirata dal celebre testo della canzone.