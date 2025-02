Ilrestodelcarlino.it - Variante, blocco molto pericoloso. Ora tutto passa dal vertice con Rixi

Raddoppio alladella statale 16, si apre una settimana decisiva per capire le sorti dei lavori, fermi da alcune settimane. In attesa di capire il futuro di un appalto-chiave per la viabilità anconetana e non solo, c’è una questionedelicata da dirimere, ossia la messa in sicurezza dell’opera. Il cantiere è deserto, gli addetti se ne sono andati, ma serve un’immediata manutenzione del tracciato per evitare ulteriori guai. Considerando la possibilità di tempi non brevissimi per la ripresa dell’attività, nella migliore delle ipotesi non prima di alcuni mesi, nel frattempo la carreggiata e tutte le opere collegate dovranno essere sistemate. Per farlo potrebbe essere necessario un investimento tra 1 e 2 milioni di euro. Il dilemma primario, uno dei tanti collegato all’appalto virtuoso caduto in disgrazia, resta sospeso: a chi spetta l’onere della manutenzione.