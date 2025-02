Quotidiano.net - "Valorizziamo e custodiamo la ricchezza dell’olivo"

Leggi su Quotidiano.net

"I CONTROLLI rigorosi, la tracciabilità, l’impegno che ci mettiamo e la serietà che esigiamo da tutti sono i capisaldi del nostro Oleificio: il nostro olio quindi "non può non essere buono". Con entusiasmo e passione Raoul Ranieri , amministratore delegato, ripercorre la storia di un’autentica eccellenza umbra. Quella dell’Oleificio Ranieri. Ci racconta la storia dell’azienda? "Affonda le radici nell’Alto Tevere, dove da umili coltivatori abbiamo dato vita a un’avventura imprenditoriale. Tutto ebbe inizio nel 1711, quando un documento catastale di Città di Castello menzionava la nostra famiglia e “un terreno coltivato a olivi”. Da allora, con dedizione e lavoro, abbiamo valorizzato e custodito la. Ogni fase produttiva è guidata da un profondo impegno per ottenere un olio extravergine d’oliva di altissima qualità.