Anteprima24.it - Valeria Salvatore scrive la storia della danza latina: vicecampionessa italiana agli Assoluti

Tempo di lettura: 3 minutiAncora una volta,incide il suo nome nella, affermandosi come una delle atlete più talentuoseprovincia di Benevento. Classe 1985,inizia il suo percorso nellaclassica all’età di 12 anni, dimostrando sin da subito una forte passione e dedizione.A 18 anni si trasferisce a Salerno per affinare la sua tecnica con la prima ballerina dell’Opera di Bucarest, MariaMoldovan, con la quale conclude il suo percorso nelle danze accademiche.Dal 2018, desiderosa di ampliare il suo bago artistico, si avvicina al mondo, una scelta che la porterà a raggiungere traguardi straordinari. Il 15 febbraio, in occasione dei prestigiosi “Campionati Italiani2025”, la più alta competizione che esiste in Italia ad oggi, organizzati dalla FIDESM, l’unica federazione riconosciuta dal CONI,si è aggiudicata il titolo dinella disciplina “Solo Femminile Comb.