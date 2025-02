Ilfattoquotidiano.it - Valentino Rossi, 46 anni di leggenda. Il regalo di compleanno speciale firmato Dainese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con 26di carriera, 9 titoli mondiali e 115 vittorie nel Motomondiale,è un’icona che ha trasformato la MotoGP in un fenomeno globale. Il 16 febbraio il campione ha spento 46 candeline, un numero che ha segnato la sua carriera come un marchio di fabbrica. Il “Dottore” lo ha scelto in omaggio a suo padre “Grazia”, che lo usava nel Motomondiale. Anche quando avrebbe potuto sfoggiare l’1 da campione in carica, il folletto di Tavullia è sempre rimasto fedele al suo 46. Curiosamente, nella numerologia il 46 unisce il pragmatismo del 4 alla passione del 6: stabilità, determinazione, armonia. Qualità che hanno definito la carriera di, tra talento puro e dedizione assoluta.Per celebrare questo traguardo,, storico alleato di Vale, ha creato una limited edition di 46 kit esclusivi.