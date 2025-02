Anteprima24.it - Usura nel Salernitano, notificate due misure cautelari

Tempo di lettura: < 1 minutoPer tre episodi dila polizia di Stato ha notificato a due persone già detenute per associazione mafiosa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli episodi contestati sono relativi ad un prestito di 5000 euro da restituire in 30 giorni con interessi del 20 per cento ed altri due prestiti elargiti a persone che erano in difficoltà economiche da restituire con interessi mensili variabili tra il 20 ed il 60 per cento. La misura notificata oggi, si legge in una nota della Procura, è stata applicata dal Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell’appello presentato dalla stessa procura contro un’ordinanza emessa dal gip lo scorso 14 ottobre. Il gip aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei due solo per alcuni episodi di prestitiri.