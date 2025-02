Linkiesta.it - Usi e proprietà del cavolo verza

Tra le dieci principali varietà diesistenti, il, noto anche come verzotto,sabaudo olombardo, è, spesso in associazione con la carne di maiale, uno dei più amati in cucina, soprattutto del Nord Italia, dove in inverno diventa protagonista di contorni, minestre, primi piatti e classici della cucina tradizionale come la cassœula, i pizzoccheri o la zuppa alla valpellinenze valdostana, e, insieme alnero, anche della ribollita toscana.In Piemonte, è l’ingrediente essenziale di una gustosa specialità regionale, i capunet, involtini nati come svuota-frigo/dispensa, quindi con almeno due o tre tipi di carne, ma che si possono fare anche in versione vegetariana, con ceci e tahina.La, infatti, si sposa perfettamente con uno stile di vita sano. Può essere utilizzata per realizzare involtini ripieni di quinoa e verdure, oppure cotta al vapore e servita con un filo d’olio extravergine d’oliva e semi di lino per un contorno leggero ma nutriente.