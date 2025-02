Gamerbrain.net - Uscite Videogiochi Marzo 2025: Tanti titoli in arrivo su PC e Console!

Ilsi sta rivelando un anno cruciale per il consolidamento dell’attuale generazione di, e il mese disi preannuncia come uno dei più entusiasmanti grazie a un’ampia gamma di. Dalle rivisitazioni di classici amati a nuove esperienze originali, il panorama videoludico di questo mese è ricco di proposte per ogni genere di giocatore.Primi Giorni di: Un Inizio Esplosivo4Carmen Sandiego (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X): L’iconico gioco investigativo educativo fa il suo ritorno in una veste moderna.Two Point Museum (PC, PS5, Xbox Series X): Dalla mente dietro Two Point Hospital, un gestionale dedicato ai musei che promette ore di divertimento strategico.6FragPunk (PC, Xbox Series X): FPS frenetico con meccaniche innovative.