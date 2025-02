Lapresse.it - Usa, Trump: “Hamas ha rilasciato i tre ostaggi grazie alle mie dichiarazioni”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldafferma di aver detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: “Fai quello che vuoi”, in merito all’accordo di cessate il fuoco e rilascio degli. Il tycoon ha parlato con i giornalisti in Florida, al suo atterraggio dalla Daytona. Il presidente americano ha aggiunto cheha accettato di liberare tre, tra cui un cittadino americano, Sagui Dekel-Chen, propriosue minacce.ha notato anche che glirilasciati questo fine settimana “erano in condizioni piuttosto buone”, a differenza di quelli rilasciati una settimana fa, che secondo lui sembravano “sopravvissuti all’Olocausto”. Per quanto riguarda i prossimi passi nell’accordo sugliha affermato che “dipenderà da Israele” ma “consultandosi con me”.