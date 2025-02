Liberoquotidiano.it - "Usa-Russa, domani l'incontro": altro siluro di Trump contro Ue e Macron, clamoroso a Riad

I negoziati sull'Ucraina tra le delegazionie americana sono programmati per, martedì 18 febbraio, a, capitale dell'Arabia Saudita. Questo è quanto ha riferito nella serata di domenica il quotidiano russo Kommersant. Un duro colpo per Emmanuel, promotore del summit straordinario che si terrà oggi per cercare di riportare la Ue all'interno della vicenda russo-ucraina. Sabato, il sito Politico aveva riferito che, secondo alcune fonti, un team di alti funzionari dell'amministrazione del presidente statunitense Donaldsi era recato in Arabia Saudita per iniziare i preparativi per i colloqui di pace sull'Ucraina. Per Kiev, la notizia dei colloqui in Arabia Saudita è stata una sorpresa, secondo quanto raccontato da un funzionario ucraino a Politico. Rappresentanti ucraini sono arrivati in Arabia Saudita ieri per una visita di lavoro, ma l'ufficio del presidente Volodymy Zelensky ha dichiarato che non si prevedono incontri con la partefinche' non sarà elaborato un piano con gli Usa per porre fine alla guerra.