Usa alluvione in Mississippi | le impressionanti immagini dal drone

L’Agenzia per la gestione delle emergenze delcontinua a collaborare con le contee per valutare i danni causati dal forte maltempo del 12 febbraio. Secondo la MEMA, 53 case e 6 aziende sono state danneggiate in tutto lo Stato dalle tempeste. In tutto il Paese, forti piogge e pericolose inondazioni hanno colpito il sud-est degli Stati Uniti, mentre gran parte dell’est ha subito una nuova ondata di clima rigido e umido, con almeno un morto nel Kentucky.