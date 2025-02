Agi.it - Uomo sbranato dai cani del vicino di casa

AGI - Tragedia a Bagheria: unè morto in seguito all'aggressione diin contrada Malfitano, a Bagheria. Lo riferisce il Comune del grosso centro del Palermitano. È accaduto intorno alle 13 e la vittima sarebbe undel proprietario dei. È stata una delle figlie a trovare il corpo dell'84enne Salvatore Maggiore nelle campagne bagheresi. Secondo una prima ricostruzione, mentre era al lavoro nei campi, sarebbe stato assalito edai due grossiCorsi che si sarebbero avventati contro l'anziano che non ha potuto fare altro che soccombere e subire i morsi degli animali e profonde ferite che ne hanno determinato la morte. Le indagini sono in corso, con accertamenti sul proprietario dei due animali, undella vittima, padre di una consigliera comunale di Santa Flavia.