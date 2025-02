Ilfattoquotidiano.it - Uomo aggredito e ucciso da alcuni cani a Bagheria. Secondo episodio in poche ore

Unè morto dopo essere statodain contrada Malfitano a(Palermo). È stato richiesto l’intervento da parte dei sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma le ferite erano molto gravi e profonde. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per accertare cosa sia successo e soprattutto di chi siano iche si sono avventati sulla vittima.È ilnel giro di 24 ore. Domenica una bambina di 9 mesi è morta sbranata da un pit bull nel letto di casa sua, ad Acerra, provincia di Napoli. In merito a questa tragedia la Federazione nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (Fnovi) ha espresso oggi “profondo cordoglio”. “Di fronte a questa ennesima tragedia”, Fnovi ribadisce con forza l’”importanza di una corretta gestione degli animali domestici, in particolare dei, che tenga in debito conto le loro caratteristiche etologiche e le potenziali implicazioni per la sicurezza delle persone”.