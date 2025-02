Dilei.it - Uomini e Donne, tra Aldo e Alessia la crisi precipita: la coppia verso il divorzio

Leggi su Dilei.it

La situazione traPalmeri eCammarota, che formano una delle coppie più belle di, sembrata. Erano stati i diretti interessati a parlare di un momento difficile, di quelli che possono capitare a tutti dopo così tanti anni di relazione. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice non hanno nascosto la voglia di superare tutto per il bene dei tre figli ma pare che il famoso punto d’incontro non sia stato raggiunto. E sebbene un annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, gli ultimi inequivocabili indizi non sono passati inosservati e sembrano proprio indicare la direzione deldiilCammarota ha compiuto due gesti molto forti, che non sono sfuggiti agli appassionati di. L’influencer ha tolto il segui su Instagram adPalmeri (anche se lui segue ancora la moglie, o forse dovremmo dire ex).