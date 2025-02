Isaechia.it - Uomini e Donne, matrimonio al capolinea tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri? Gli indizi che non sono passati inosservati

Nuovi elementi “social” sembrano confermare la netta crisi tra.La coppia, conosciuta e nata all’interno dello studio di, dopo aver costruito una vita insieme e dato alla luce tre splendidi figli, adesso sembra essere ad un punto quasi di rottura. Il tutto nasce il mese scorso quando, di punto in bianco, i due non sipiù mostrati insieme sui social. Anzi,addirittura è parsa sempre più “spenta” e sempre più “triste” agli occhi dei più attenti.L’ultimo post insieme infatti risale al 19 dicembre quando, in occasione del loro anniversario, sidedicati entrambi parole d’amore. Poi i fan hanno notato che lafosse presente sui social solo per sponsorizzare e a quel punto la diretta interessata aveva precisato che non stava attraversando un periodo facile:Ho letto un messaggio che diceva “pubblichi solo promozioni”.