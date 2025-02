Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 17/02/25

Se a Barbara De Santi avessero detto che con quel suo intervento sui “4 dell’Ave Maria” avrebbe finito con l’autosabotarsi clamorosamente, dando l’assist per un bis della sceneggiata trash che era avvenuta poco prima così succoso da catalizzare tutta l’attenzione a discapito del suo centro studio con quel Giordano che era lì di fronte a lei, tanto che alla fine è stato impietosamente tagliato per non farci perdere il filo del catfight tra Morena Farfante detta ‘la provocatrice armata di Mikado‘ da un lato e quelle piedi Margherita Aiello e Claudia D’Agostino dall’altro, sono SICURA che per la prima volta nella sua vita non avrebbe fiatato.E ‘nvece.Che poi io sono una fan di tutti i taglia e cuci deliziosi (e antisgamo, soprattutto) che ci regala il montaggio di, eh.