Uomini e Donne, Eleonora Rocchini pubblica il video della romantica proposta di nozze di Nunzio Moccia: "È successo tre mesi fa ma lo stiamo dicendo solo ora perchè…"

, l’amata (e discussa) ex corteggiatrice diha ricevuto ladi matrimonio da parte del fidanzato.L’influencer, nota per la sua storia d’amore con l’ex tronista Oscar Branzani, da anni ormai fa coppia fissa con. Nel mese di Aprile dello scorso anno peròaveva ufficializzato la rottura con il suo fidanzato salvo poi però, solamente circa 3dopo, tornare tra le braccia del suo. Un’amore troppo forte il loro che è riuscito a superare tutte le crisi del passato e addirittura sembra adesso voltare pagina, una pagina che ad oggi si chiama matrimonio.infatti ha sorpreso la sua donna con un’elegantissimadiin una location da sogno, durante una vacanza.La fatidicaè avvenuta però 3fa maha voluto annunciarlo al mondo intero (e soprattutto ai fan affezionati) solamente in queste ore attraverso un post su Instagram.