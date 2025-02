Sport.quotidiano.net - United, prima gioia del 2025. Smile battuto e scavalcato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Carpi 2PgsCARPI: Mora, Gianasi, Vezzani, Garlappi, Cinelli, Kundome, Posponi (76’ Amedei), Malagoli (61’ De Marino), Addae (90’ Baraldi), Mebelli, Crispino. A disp.: Malagutti, Paramatti, Nadiri, Owusu, Malvezzi, Goldoni. All. Bonissone. PGS: Migliori, Giovani, Gi. Ruini (22’ Cantacesso, 78’ Bylyshi), Cavani, Allegra, Pattuzzi, Zarcone (75’ Maietta), Riva, Montorsi, Lotti, Gibertini. A disp.: Avino, Piacentini, Ga. Ruini, Ascari, Pederzoli. All. Battaglioli. Arbitro: Ballardini di Faenza. Reti: 65’ De Marino, 74’ Posponi Note: ammoniti Pattuzzi, Zarcone, Cinelli, Allegra Lo scontro salvezza di Fossoli rilancia loCarpi, che torna al successo dopo 7 giornate (vittoria della gestione Bonissine) e battendo la Pgsmete la freccia in classifica sui formiginesi, ora terz’ultimi.