Europa.today.it - Un’incredibile esperienza in bilico sulle montagne: lo spettacolare rifugio in Valle d’Aosta

Leggi su Europa.today.it

Rispettare la natura e il paesaggio e nello stesso tempo rendere la montagna un luogo di conforto per gli appassionati ha sempre rappresentato una sfida per gli architetti che nel caso del Bivacco Brédy è stata vinta. Ilad alta quota nel cuore del Vallone di Vertosan in prossimità.