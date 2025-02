Lapresse.it - Unicredit: Opa Bpm su Anima incoerente a nuove condizioni

Milano, 17 feb. (LaPresse) – “L’Opa, eseguita allepotenziali, potrebbe potenzialmente risultarecon quanto annunciato al momento della presentazione al mercato dell’operazione il 6 novembre 2024, quando l’operazione era descritta come tale da assicurare un ‘elevato ritorno sull’investimento con limitati assorbimenti patrimoniali'”. Lo affermain una nota in merito al rilancio di Banco Bpm dell’Opa suin vista dell’assemblea della banca milanese convocata per il 28 febbraio, osservando che “non è chiaro quali siano le azioni di mitigazione ipotizzate al fine di mantenere il ratio Cet1 di Bpm più alto del 13% nel corso del piano, indipendentemente dal trattamento regolamentare dell’acquisizione di, mantenendo altrersì un ratio di pay-out sulla distribuzioni pari all’80% dell’utile netto”.