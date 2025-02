Bergamonews.it - UniBg tra le prime in Italia per capacità di assunzione. Turnover al 168%

Bergamo. Il riconoscimento di 17,51 punti organico, a fronte di cessazione nel 2023 pari a 10,40 punti. Un dato spicca su tutti: la percentuale digarantita all’ateneo orobico è del.Queste le principali statistiche dell’Università degli studi di Bergamo dal Ministero dell’Università e della Ricerca nel decreto pubblicato lunedì 17 febbraio per l’assegnazione dei Punti Organico del 2024 rispetto alle cessazioni di personale verificate nel 2023.Il Mur ha reso noti i criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna università statale del contingente disponibile per l’di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2024. Per quanto riguardagli indicatori si attestano in linea con quelli degli anni precedenti: l’indicatore spese di personale è pari al 54,55% mentre l’Isef si attesta a 1,45.