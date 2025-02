Laprimapagina.it - “Una X su EX” il quinto episodio di “Call Back” di Camilla Bianchini, disponibile dal 17 febbraio

Dal 172025 èsu tutte le piattaforme di streaming digitale la quinta puntata di “”, il podcast fictional italiano prodotto da Blackcandy Produzioni e tratto dall’omonimo romanzo di, edito da Bertoni Editore. Nel“Una X su EX”, Nina è destabilizzata da un misterioso messaggio su WhatsApp di Marlon, che cerca di analizzare minuziosamente con la sua migliore amica Angi senza riuscire a capirne il significato. Soldonipertuttitrannecheperte la fa chiamare per aiutarla nei provini per una serie sul Papa, dove dovrà incontrare Carla Rossi, una donna molto raccomandata. Nel frattempo, Laura Gini, sua compagna di liceo e mamma di tre gemellini dai nomi composti, le rivela una notizia inaspettata su Matteo, il suo ex. Attrice, scrittrice e voce narrante del podcast,attraverso questa storia, dà voce ad una generazione, quella dei Millennial, che, nonostante le incertezze, non smette mai di sognare.