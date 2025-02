Sport.quotidiano.net - Una targa celebrativa ai due giornalisti storici biancazzurri. Malaguti e Sovrani premiati. Mezzo secolo al seguito della Spal

Leggi su Sport.quotidiano.net

al, in ogni angolo d’Italia. Mauroe Alessandrohanno dedicato una vita al club biancazzurro, del quale si sono occupati in radio, televisione e sui quotidiani con professionalità e passione smisurata rispettivamente dal 1974 e 1977. Ieri i duehanno ricevuto unae una magliadall’assessore Francesco Carità. Qualche curiosità che li riguarda:iniziò nel 1974 nella Gazzetta di Ferrara, per poi passare alla Rei (Radio Estense Informazioni) nel 1976 e a Il Resto del Carlino nel 1989.invece cominciò nel 1977 a Radio Base Moreno prima del passaggio alla Rei, e detiene un record imbattibile: da gennaio 1987 a oggi, ha saltato soltanto tre gare