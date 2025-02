Una statua nella sede della Regione dedicata al simbolo della protesta delle donne iraniane

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Unaper la donna. È stata inaugurata a Palazzo Strozzi Sacrati dove resterà collocata.Per l’occadione è stato lanciato anche l’appello per la liberazione e la salvezza di Pakhshan Azizi, attivista curda condannata a morte nel luglio 2024I am Mahsa rappresenta il volto di Mahsa Jina Amini, donnadi unasociale e culturalepopolazione iraniana contro il regime che ha causato la sua morte per non aver indossato in modo “corretto” l’hijab. La scultura in bronzo del voltomartire – grazie all’organizzazione di Florence Biennale, Mostra internazionale di arte contemporanea e di design, e con il patrocinio e il contributoToscana – troverà la definitiva collocazione a Palazzo Strozzi Sacrati.