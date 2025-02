Ilfoglio.it - Una spietata tenerezza. E’ “L’anniversario” di Andrea Bajani

"Non ci sono libri belli se non quelli che sono stati a lungo contemplati". Ho letto questa frase in uno scritto di Lalla Romano, è di un fil.