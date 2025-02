Ilgiorno.it - Una settimana di passione sulla Sp6. Operai in azione, disagi alla viabilità tra Carate e Besana

Da sabato sono partiti i lavori lungo la strada provinciale che collegaBrianza a: fino a sabato 22 febbraio sono previsti possibilicircol. Nel dettaglio è stato istituito il senso unico alternato lungo l’arteria che unisce i due comuni per permettere le operazioni di pulizia della scarpata sinistra della Provinciale. Sabato scorso sono iniziati infatti gli interventi lungo il lato sinistro della Sp6, dal ponte di Realdino, risalendo sino al confine territoriale del comune diBrianza. Già dal primo giorno la circolha immediatamente subito pesanti ripercussioni con rallentamenti durante tutta la giornata e lunghe code di auto ferme in entrambe le direzioni di marcia, soprattutto negli orari più critici. L’intervento è cominciato dporzione di scarpata a ridosso del ponte di Realdino a, in prossimità dell’intersezione con le vie Crivelli e via Calvi, con il taglio di sterpaglie e alberature secche e trabnti.