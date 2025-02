Quotidiano.net - Una Scuola Ortogonale per le menti brillanti dell’informatica

FORMARE una nuova generazione di informatici per far compiere un passo fondamentale allo sviluppoitaliana. È l’obiettivo della nuovae del suo programma di Borse di studio da oltre mezzo milione di euro. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Elicsir, con il sostegno di Schmidt Sciences, organizzazione filantropica fondata da Eric Schmidt, primo amministratore delegato di Google. Lanon ha una sede fissa, "ma cerca di coltivare i talenti ovunque siano in Italia", spiega il presidente della Fondazione Elicsir, Ozalp Babaoglu (nella foto in basso). Si rivolge a studenti che perseguono con profitto un percorso di laurea magistrale in Informatica, Ingegneria Informatica o affini (come Intelligenza Artificiale, Data Science e Cybersecurity), in una università pubblica italiana.