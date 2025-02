Ilfoglio.it - Una giornata di Serie A degna di Sanremo 2025

Il ritmo delle cose del campionato diA è un moderno decrescendo. Rallenta l’Atalanta fermata dal Cagliari, frena il Napoli che pareggia oltre i propri meriti in casa della Lazio, cade l’Inter dopo aver dominato per 70 minuti allo Juventus Stadium: una competizione tra virgolette, come i nomi dei calciatori nella maglia panafricana del Milan, in cui le poche ebbrezze vengono dagli atleti pluriruolo che una settimana fanno i braccetti e quella dopo i trequartisti, che giocano indifferentemente a destra e a sinistra, a patto di mantenere saldo lo schema di partenza, immutabile secondo troppi allenatori. Tutto cambi affinché niente cambi, come nel Festival della restaurazione. Adi note stonate se ne sono ascoltate tante: per forza vince la “Balorda nostalgia” dell’”Amarcord”, di quando certe sguaiataggini nei richiami ai compagni uno come Gaetano Scirea non le aveva, mentre i presunti leader difensivi di oggi invece sì.