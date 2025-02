Ilfoglio.it - Una giornata di Serie A contro il calcio dei fighetti

QuestaA periferica, dove poco o nulla viene inventato, lontana dalle luci del proscenio europeo, dimenticata dagli applausi per il bel, in fondo in fondo qualcosa di buono ce l’ha. Soprattutto in certi fine settimana dove gli allenatori smettono di fare i guru e decidono di fare la cosa più difficile, che poi altro non sarebbe che la cosa più semplice: far giocare quelli coi piedi buoni con alle spalle gente con piedi meno buoni ma rognosi, fastidiosi e faticatori, in modo da non doverli far rincorrere a tutto campo. Che poi chi continua ad andare sugli spalti, magari non quelli da riccastri o da hipster in divisa calcistica, chiede solo una cosa: vedere qualcosa che vale la pena vedere. E cioè maglie sudate, meglio se lerce, e tecnica, capacità di giocare il pallone e non tattica esasperata, corale, raffinatissima.