Lanazione.it - Una delegazione di Anci Toscana a Bruxelles, confronto sul tema del clima

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 febbraio 2025 – Tra il 17 e il 18 febbraio unadisarà asu invito dell’eurodeputato Dario Nardella per una serie di visite e incontri istituzionali. L’obiettivo degli appuntamenti previsti dalla missione, portata avanti anche con la collaborazione della Regione, è promuovere undiretto sulla nuova programmazione e sugli interventi sul, centrali per i Comuni per affrontare la programmazione nei loro territori. Lunedì 17 febbraio laè attesa nell’Ufficio della Regioneper una presentazione delle attività dello stesso e per un incontro con Gianpiero Petruzziello della rete ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). Ildell’incontro: “Illustrazione delle principali attività e delle opportunità offerte dalla rete ERRIN, con un focus sugli enti locali”.