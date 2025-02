Una cosa gravissima… Grande Fratello Mavi in lacrime davanti agli altri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tensione al. Dopo il conflitto con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti ha deciso di confrontarsi con Chiara Cainelli per fare il punto della situazione in Casa. Entrambe hanno espresso la loro frustrazione, ritenendo che l’ambiente stia diventando sempre più difficile da sopportare. Mariavittoria, in particolare, è molto dispiaciuta per la fine dei suoi legami con alcune persone a cui si era affezionata, come gli “Shailenzo” e Alfonso. “Mi chiedo, Lorenzo vuole davvero degli amici o solo dei discepoli? Non si domanda mai perché arrivo a quei livelli di frustrazione? Da mesi accetto il suo comportamento senza reagire, cercando di prendere le sue battute con leggerezza”, ha raccontato alla 31enne romana, riferendosi al litigio di pochi giorni prima.