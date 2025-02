Sport.quotidiano.net - Una brutta Massese cade in casa. Al Ponsacco basta un tiro di Pallecchi

: Mariani A., Mapelli, Quilici, Cecilia (62’ Costanzo), Andrei, Favret, Bartolomei (53’ Buffa), Mariani F., Lorenzini (86’ Lazzini), Anich, Ferrara. A disp. Cozzolino, Bossini, Brizzi, Romiti, Rami, Girelli. All. Gabrielli.: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi (75’ Rinaldi), Borselli, Marrocco (89’ Riccomi),(78’ Regoli), Pini (58’ Fischer). A disp. Campinotti, Di Giulio, Pisani, Marinai, Landini. All. Tocchini. Arbitro: Augello di Agrigento. Marcatori: 33’. Note: spettatori 190; angoli 11-2; ammoniti Quilici, Mapelli, Lampignano, Lorenzini; recupero 1’ e 4’. MASSA – Campo brutto maancora di più. La squadra bianconera è caduta incontro ilcomplicando non poco la sua corsa playoff.