Un vertice di frustrati che vuole la guerra | Viktor Orban fa saltare la Ue fucilata contro Macron

ha riunito in unstraordinario i principali leader europei. Al centro la sicurezza europea e la situazione in Ucraina. Tra i partecipanti, i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca. Ma non tutti hanno gradito la mossa del presidente francese. Tra questi, amico intimo di Vladimir Putin. Il governo ungherese ha infatti criticato l'in"filobellico" tra "persone frustrate" che "non vogliono la pace". "Coloro che continuano a gettare benzina sul fuoco da tre anni si riuniscono oggi a Parigi", ha tuonato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto denunciando "una strategia errata di coloro che continuano a provocare un'escalation. A differenza di loro, noi sosteniamo le aspirazioni di Donald Trump". Nel frattempo anche la Slovenia si è detta "rammaricata".