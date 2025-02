Ilrestodelcarlino.it - Un tipo di auto esclusione nata in Giappone negli anni ’80

Un hikikomori, dalse "stare in disparte" o "staccarsi" (dalle parole hiku, tirare, e komoru, ritirarsi o chiudersi) è una persona che ha scelto di limitare o ridurre la propria vita sociale, spesso ricorrendo a livelli estremi di isolamento e confinamento, o fenomeno sociale per cui un soggetto sceglie direcludersi, rifiutando il contatto con le persone intorno e il mondo esterno. Vi si associa spesso il rifiuto di comunicare, o la scelta di farlo solo attraverso sistemi che garantiscano al soggetto il pieno controllo della comunicazione stessa, come quelli informatici. Tale scelta può essere indotta da fattori personali e sociali di varia natura, tra cui la grande pressione verso l’realizzazione e il successo personale a cui l’individuo è sottoposto fin dall’adolescenza nella societàse.