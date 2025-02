Ilrestodelcarlino.it - Un sostegno ai malati con ’Betta nel cuore’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel teatro comunale Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone, è stata presentata ufficialmente l’associazione "Betta nel Cuore", nata il 31 luglio 2024 in memoria di Elisabetta Socci, scomparsa prematuramente a soli 36 anni a causa di un tumore, lasciando il marito Matteo Grotti e la loro figlia di nove mesi, Cecilia. L’associazione si pone come obiettivo offrire ascolto, supporto psicologico e aiuto concreto a chi affronta una malattia, un evento traumatico o un momento di particolare difficoltà, contrastando il senso di solitudine e invisibilità che spesso accompagna queste esperienze. Grazie a un team di professionisti qualificati, "Betta nel Cuore" sarà un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di. Alla presentazione sono intervenuti Matteo Grotti, Genni Nicosanti, entrambi fondatori dell’associazione, e l’assessore Erica Comandini, che hanno illustrato il progetto.