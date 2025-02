Lettera43.it - Un Sanremo anestetizzato e dal ritmo radiofonico: un bilancio della restaurazione di Conti

Quando si dice prendere due piccioni con una fava. A Carloriesce il colpo del secolo, seppur di secolo ancora giovane si tratta. Perché è arrivato acon bassissime aspettative da partestessa Rai, l’ad Giampaolo Rossi aveva detto che già un pareggio coi numeri di Amadeus sarebbe stato salutato come una vittoria, e invece ha sbaragliato tutti, convincendo pubblico da casa e critica.Olly, Lucio Corsi e Carlo(Getty Images).Uno spettacolo in cui i ritmi radiofonici hannoogni possibile polemicaUn successo che per di più ha accontentato anche chi ha gettato la sua ombra sulla televisione di Stato, leggi Giorgia Meloni, perché almeno per una volta dal palco dell’Ariston non sono partite polemiche o proclami, e la musica è stata al centroscena. Come se ci fosse mai stato un direttore artistico del FestivalCanzone Italiana che avesse dichiarato di voler mettere al centrokermesse canora per eccellenze la politica, le polemiche o altro.