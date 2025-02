Ilgiorno.it - Un ragazzo di 16 scompare da scuola a Vittuone. Va in bagno e non torna più in classe: ore di angoscia

(Milano), 17 febbraio 2025 – Sono momenti di grande apprensione per i genitori di Taha Ahmed Alì Altayeb. Ilè sparito letteralmente nel nulla ieri verso mezzogiorno.2009, ha 16 anni e ieri mattina si è recato regolarmente a, come fa tutti i giorni. Alle 12 è uscito dallaper andare in. Ma non lo hanno visto piùre nella sua aula. Cos’è accaduto a Taha? La sua sparizione, tanto più durante le lezioni a, sembra assolutamente inspiegabile, perché è unche non ha mai dato alcuna preoccupazione. Il sedicenne frequenta la 2ª B all’istituto “Emilio Alessandrini" di, dove gli amici e i compagni dinon sanno darsi pace. La sua sparizione non sembra per nulla premeditata, tanto è vero che ha lasciato tutto nella sua, compreso il giubbotto e il telefonino cellulare dal quale non si separava mai.