Liberoquotidiano.it - Un nuovo tempio della cucina siciliana nel cuore di Porta Nuova

Nelpulsante di Milano, in uno dei quartieri più moderni e dinamicicittà, ha aperto Uovodiseppia Milano, ilristorante bistrot firmato dallo chef Pino Cuttaia, 2 stelle Michelin, e dall'imprenditore Vittorio Borgia. Un locale che celebra lain una veste contemporanea, con un forte impegno verso la sostenibilità e la valorizzazione delle materie prime. L'ambiente del ristorante è sofisticato, ma mai eccessivo. L'arredamento, curato nei minimi dettagli, richiama i colori caldiSicilia, creando un'atmosfera accogliente e familiare. Un luogo ideale sia per un business lunch raffinato che per una serata romantica. Il concept di Uovodiseppia Milano si basa su unache rispetta le stagioni, valorizza la biodiversità e segue una filiera sostenibile.