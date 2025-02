Linkiesta.it - Un motivo in più per visitare la Franciacorta

Leggi su Linkiesta.it

Da un lato un simbolo della cultura contadina, nella sua declinazione più edonistica e conviviale. Dall’altro l’emblema del progresso, ma anche di un nuovo modo di vivere il tempo libero. Vino e motori si incrociano per la prima volta nel dopoguerra italiano, lungo le strade di campagna che attraversano i piccoli borghi e le sagre, ma anche nei circuiti, durante i brindisi che celebrano i successi sportivi. E da allora, non si separano più. Il vino diventa un compagno di viaggio, capace di quella lentezza contemplativa che si addice all’esplorazione, mentre i motori si trasformano nel mezzo – sempre più veloce e tecnologico – per raggiungere i territori dove nascono le eccellenze enologiche. Due universi apparentemente opposti, spesso ridotti a banale stereotipo, che diventano complementari nel Porsche Experience Center, tra le colline ricamate di vigneti che hanno reso celebre nel mondo la Docg bresciana.